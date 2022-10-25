Шмыгаль пообещал, что проведет быстрые реформы на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал Европе скорейшее продолжение далеко идущих реформ на пути его страны к Европейскому союзу.

Шмыгаль заявил на международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине, что его страна хочет реализовать соглашение об ассоциации до конца года.

Помимо прочего, украинское правительство планирует достичь стандартов ЕС в различных отраслях промышленности: таможенную реформу, реформу правительства и либерализацию трудового законодательства.

«Все это происходит даже во время войны – Украина выполняет свои обязательства», заявил Шмыгаль.

В первый день конференции глава правительства Украины заявил о скорой приватизации государственных предприятий на Украине и пригласил немецких инвесторов к участию в ней.