Шмыгаль пообещал, что проведет быстрые реформы на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал Европе скорейшее продолжение далеко идущих реформ на пути его страны к Европейскому союзу.
Шмыгаль заявил на международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине, что его страна хочет реализовать соглашение об ассоциации до конца года.
Помимо прочего, украинское правительство планирует достичь стандартов ЕС в различных отраслях промышленности: таможенную реформу, реформу правительства и либерализацию трудового законодательства.
«Все это происходит даже во время войны – Украина выполняет свои обязательства», заявил Шмыгаль.
В первый день конференции глава правительства Украины заявил о скорой приватизации государственных предприятий на Украине и пригласил немецких инвесторов к участию в ней.
Опубликовано: Тарас Медведев
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