Лорак поблагодарила в соцсетях фанатов за любовь и поддержку

Певица Ани Лорак тепло обратилась к своим поклонникам, по достоинству оценивших новую композицию артистки "Лабиринт", которая вышла на днях.

Исполнительница с украинскими корнями Ани Лорак обратилась к подписчикам в своём микроблоге, признавшись, что их любовь и поддержка играют для нее большое значение.

Звезда сцены написала в соцсетях, что в холодное время любовь фанатов согревает ее особенно.

Ранее певица представила в сети релиз своей композиции "Лабиринт", которая пришлась по душе поклонникам творчества знаменитости.