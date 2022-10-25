Лорак поблагодарила в соцсетях фанатов за любовь и поддержку
2022-10-25 13:53
Певица Ани Лорак тепло обратилась к своим поклонникам, по достоинству оценивших новую композицию артистки "Лабиринт", которая вышла на днях.
Исполнительница с украинскими корнями Ани Лорак обратилась к подписчикам в своём микроблоге, признавшись, что их любовь и поддержка играют для нее большое значение.
Звезда сцены написала в соцсетях, что в холодное время любовь фанатов согревает ее особенно.
Ранее певица представила в сети релиз своей композиции "Лабиринт", которая пришлась по душе поклонникам творчества знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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