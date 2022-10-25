Карл III провел прием Риши Сунака на котором назначил его премьер-министром Великобритании

В 42 года Риши Сунак становится самым молодым премьер-министром, которого когда-либо видела страна, и, как отмечает пресса, становится первым «небелым» арендатором офиса на Даунинг-стрит.

Риши Сунак был принят королем Карлом III во вторник, чтобы сменить Лиз Трасс и стать премьер-министром Великобритании, третьим за два месяца в стране, страдающей от беспрецедентной нестабильности и глубокого социального кризиса.

Прибыв в 11:07 (по мск) в Букингемский дворец, 42-летний экс-банкир и министр финансов провел свою первую аудиенцию у государя, согласно фото встречи, опубликованным службой Карла III.