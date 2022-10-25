Карл III провел прием Риши Сунака на котором назначил его премьер-министром Великобритании
2022-10-25 13:55
В 42 года Риши Сунак становится самым молодым премьер-министром, которого когда-либо видела страна, и, как отмечает пресса, становится первым «небелым» арендатором офиса на Даунинг-стрит.
Риши Сунак был принят королем Карлом III во вторник, чтобы сменить Лиз Трасс и стать премьер-министром Великобритании, третьим за два месяца в стране, страдающей от беспрецедентной нестабильности и глубокого социального кризиса.
Прибыв в 11:07 (по мск) в Букингемский дворец, 42-летний экс-банкир и министр финансов провел свою первую аудиенцию у государя, согласно фото встречи, опубликованным службой Карла III.
Опубликовано: Тарас Медведев
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
В Кремле отреагировали на слова о возможности обменять директора «Мотор Сич»
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Карл III провел прием Риши Сунака на котором назначил его премьер-министром Великобритании
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы