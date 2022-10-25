Не попавшие под призыв: кого не отправляли на фронт во время Великой Отечественной войны

Существует массовое заблуждение в том, что во время Великой Отечественной войны на фронт уходили все советские мужчины, способные держать в руках оружие.

Отчасти заблуждение не родилось на пустом месте, так как с утра 22 июня 1941 года в военные комиссариаты по всему СССР действительно отправились сотни тысяч добровольцев, не дожидаясь официального призыва. Дезертирство и попытки «откосить» были крайне редким явлением.

Однако было часть советских мужчин, которые не попадали под призыв — их не отправляли на фронт даже в суровое время для Красной армии. Прежде всего освобождались мужчины с тяжелыми заболеваниями: инвалидность, плохое зрение, психические расстройства. На фронт также не отправляли руководителей и начальствующий состав — председателей колхозов, райкомов, обкомов, директора стратегических заводов и далее по списку.

Правда, с руководителями ситуация не однозначна — они активно помогали Красной армии в тылу, а в случае немецкой оккупации на них возлагалась ответственность по созданию партизанских отрядов.

На фронт также частично не отправляли учителей, преподавателей, некоторых трактористов и комбайнеров. Здесь важно отметить, что бронь получали только высококвалифицированные рабочие и специалисты оборонных предприятий.

Под призыв не попадала и «особая категория»: артисты, писатели, художники, некоторые представители прессы и других творческих профессий. Например, сатирик Аркадий Райкин не участвовал в боевых действиях, но регулярно выступал перед красноармейцами на фронте. Впрочем, немало артистов служили, например, Юрий Никулин.

Частично под призыв не попадали спортсмены — футболисты, тренеры, обслуживаний персонал спортивных клубов. Кстати, руководители «Спартака» чуть не попали под уголовную ответственность в 1942 году за то, что «за деньги через спортивный клуб предоставляли отсрочку от армии».