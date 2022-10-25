Глава Минвостокразвития: выдавить Россию из Арктики не получится

Алексей Чикунов высказался о вероятности выдавить Россию из акватории Северо-Ледовитого океана.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чикунов высказался о вероятности выдавить Москву из акватории Северо-Ледовитого океана.

"Выдавить Россию из Арктики не получится. Мы развиваем там экономику и создаем мощные группировки войск", - сказал он.

Алексей Чикунов подчеркнул, что Россия ведущая арктическая держава и поэтому в Арктике "навсегда".