Собчак обвинила Соловьёва в одержимости бесами
2022-10-25 14:40
Ведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак утверждает, что её коллега Владимир Соловьёв одержим бесами.
Ксения Собчак убеждена, что ведущий телевидения Владимир Соловьев одержим бесами.
Собчак так ответила на речь Соловьёва по поводу настроений в Екатеринбурге. В своей передачи "Соловьев LIVE" журналист обратился к жителям города, назвав тех "сатанистами" и "бесами".
В Телеграм-канале Собчак спросила ведущего, не находятся ли "сатанинские выродки и Собчак" в одном с ним помещении, сделав вывод, что Владимир Рудольфович одержим бесами.
Собчак обеспокоена, что в "следующее полнолуние" Соловьёв "выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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