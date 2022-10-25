Собчак обвинила Соловьёва в одержимости бесами

Ведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак утверждает, что её коллега Владимир Соловьёв одержим бесами.

Ксения Собчак убеждена, что ведущий телевидения Владимир Соловьев одержим бесами.

Собчак так ответила на речь Соловьёва по поводу настроений в Екатеринбурге. В своей передачи "Соловьев LIVE" журналист обратился к жителям города, назвав тех "сатанистами" и "бесами".

В Телеграм-канале Собчак спросила ведущего, не находятся ли "сатанинские выродки и Собчак" в одном с ним помещении, сделав вывод, что Владимир Рудольфович одержим бесами.

Собчак обеспокоена, что в "следующее полнолуние" Соловьёв "выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов".