Гендиректор ВТО призвал реформировать правила торговли сельскохозяйственной продукцией

Нгози Оконджо-Ивеала созвала семинар в Женеве в понедельник, чтобы обновить правила торговли, касающиеся управления сельскохозяйственной продукцией.

По словам генерального директора Всемирной торговой организации, правила торговли, регулирующие сельскохозяйственную продукцию, были разработаны более 20 лет, устарели и должны адаптироваться к вызовам климатических и демографических изменений.

В понедельник г-жа Нгози Оконджо-Ивеала провела неофициальный семинар в штаб-квартире ВТО в Женеве, чтобы обсудить пути выхода из тупика.

«Слишком часто рынки продуктов питания и сельского хозяйства продолжают работать со сбоями», — сказала она, согласно заявлению, опубликованному ее организацией во вторник: «Становится все более очевидным, что правила ВТО не поспевают за вызовами, с которыми мы сталкиваемся сегодня, также за эволюцией мировых рынков».

«Странам-членам необходимо будет обновить правила ВТО, если мы хотим эффективно реагировать на проблемы глобальных рынков и гарантировать, что система ВТО помогает нам решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и завтра», - отметила Оконджо-Ивеала.

Государства-члены ВТО ведут переговоры о торговле сельскохозяйственной продукцией с 2000 года, и генеральный директор ВТО говорит, что искажения в торговле и высокий уровень протекционизма являются серьезной проблемой, которая сочетается с хроническим недостатком инвестиций в исследования и инфраструктуру, что приводит к низкой и застойной производительности сельского хозяйства во многих регионах мира. При этом субсидии аграрному сектору в 2019-2021 годах достигли 817 миллиардов долларов. Ограничения на экспорт продовольствия также продолжают усугублять воздействие скачков цен на бедных потребителей в странах-импортерах продовольствия.

Кроме того, продовольственные системы испытывают повышенную нагрузку из-за отсутствия водной безопасности и засухи, связанных с климатическим кризисом, ухудшением состояния окружающей среды, вторжением России в Украину и затянувшимися последствиями пандемии Covid-19. Ответ на вопрос, заданный 164 членам ВТО во время семинара: как можно активизировать сельскохозяйственные переговоры ВТО будет подготовлен к следующей министерской конференции, которая должна состояться до конца 2023 года. Для достижения согласия между всеми членами необходим консенсус.