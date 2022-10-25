Дочь Пушкина Мария Гартунг умерла от голода в 1919 году
Мария Гартунг в 1919 году в возрасте 86. Накануне ее смерти Советские власти решили назначить ей пенсию, но процедура назначения длилась так долго, что Мария Александровна не дождалась. Первая пенсия была потрачена на ее похороны.
В 28 лет она заключила брак с генералом Гартунгом, ей так и не суждено было познать материнское счастье. Когда ей было 45 лет ее муж покончил жизнь самоубийством, он застрелился после того, как его обвинили в хищении казенных денег.
Мария Александровна осталась одна, каких-либо сбережений у нее не имелось, жить ей было не на что.
Сначала она поселилась у своего брата Александра, который также рано потерял супругу, помогала ему в воспитании детей. Затем Александр II назначил ей пенсию.
С приходом Советской власти М. Гартунг оказалось в бедственном положении: без крова, без имущества, а ранее назначенная царем пенсия была отобрана.
Она нашла приют у сестры своей бывшей горничной. Днем она часто приходила на Тверской бульвар, где часами сидела на скамеечке у памятника своему отцу.
7 марта 2019 года Мария Гартунг скончалась.
Опубликовано: Вячеслав Алехин
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