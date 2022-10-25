Жигалова подсказала Моргерштерну, как вернуться на родину
2022-10-25 14:54
Ведущая Алёна Жигалова обратилась к певцу Алишеру Моргерштерну, который жаловался, что не может вернуться в Россию. Блогер раскрыла рэперу один секрет.
Алёна Жигалова убеждена, что у Алишера Моргерштерна есть возможность вернуться в родное государство.
Для этой цели он должен дать ей интервью, в ходе которого ответить на интересующие соотечественников вопросы.
Жигалова напомнила, что карьера SHAMAN пошла в гору после того, как певец дал интервью журналистке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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