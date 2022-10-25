Захарова: коллективный Запад не собирается восстанавливать Украину
2022-10-25 14:57
Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что коллективный Запад не собирается восстанавливать Украину после окончания СВО.
25 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале заявила о нежелании коллективного Запада выделять средства на восстановление Украины после окончания СВО.
Захарова утверждает, что западные страны готовы выделять финансовую помощь лишь «на разрушение Украины», после чего будут заниматься «делёжкой останков», а не восстановлением страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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