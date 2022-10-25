Захарова: коллективный Запад не собирается восстанавливать Украину

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что коллективный Запад не собирается восстанавливать Украину после окончания СВО.

25 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале заявила о нежелании коллективного Запада выделять средства на восстановление Украины после окончания СВО.

Захарова утверждает, что западные страны готовы выделять финансовую помощь лишь «на разрушение Украины», после чего будут заниматься «делёжкой останков», а не восстановлением страны.