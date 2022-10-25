NRK: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
2022-10-25 15:22
В норвежском городе Тромсё полиция задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России.
25 октября норвежский телеканал NRK сообщил, что Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё гражданина Бразилии, который, предположительно, занимался шпионажем в пользу России.
Отмечается, что полиция Королевства Норвегия убеждена в том, что задержанный прибыл в страну по поддельным документам и на самом деле является гражданином Российской Федерации, работающим на Службу внешней разведки РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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