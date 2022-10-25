Штайнмайер встретился с украинцами в бомбоубежище

Во время своего визита в Украину федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер получил небольшое представление о том, что война в стране означает для людей.

Сразу после его прибытия в небольшой городок Корюковка северо-восточнее Киева прозвучала воздушная тревога. Поэтому Штайнмайер, мэр Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище.

Там федеральный президент попросил людей рассказать о том, как они живут в условиях войны.

Женщина со слезами на глазах рассказывала о начале войны 24 февраля, другая о своем муже, воюющем против русской армии.

«Мой муж находится на передовой, на самой горячей линии фронта», — сказала она.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище», — сказал впоследствии Штайнмайер. «Это дало нам особенно впечатляющее представление об условиях, в которых здесь живут люди. Люди там должны жить с этой ситуацией каждый день. Разговор там был особенно впечатляющим. И я не думаю, что это был сделано специально для меня», - отметил немецкий президент.