Жигалова назвала гонорар Слепакова на ТНТ за 1 год

Алёна Жигалова раскрыла размер гонорара юмориста Семёна Слепакова во время работы ТНТ за год.

Журналистка Алена Жигалова рассказала о том, сколько актер и шоумен Семен Слепаков зарабатывал за 1 год работы на популярном канале ТНТ.

Слепаков в настоящее время живёт с родителями и 92-летней бабушкой в Израиле.

Недавно в СМИ появились сведения о том, что гонорар юмориста резко упал. По этому поводу Жигалова в эфире своего Ютуб-шоу "Алёна, блин!" вспомнила о том, сколько тот получал, сотрудничая с ТНТ до обострения ситуации в Украине.

120 000 000 российских рублей в год получал Слепаков, сотрудничая с телеканалом, а это далеко не все доходы комика в России.