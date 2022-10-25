Жигалова назвала гонорар Слепакова на ТНТ за 1 год
Алёна Жигалова раскрыла размер гонорара юмориста Семёна Слепакова во время работы ТНТ за год.
Журналистка Алена Жигалова рассказала о том, сколько актер и шоумен Семен Слепаков зарабатывал за 1 год работы на популярном канале ТНТ.
Слепаков в настоящее время живёт с родителями и 92-летней бабушкой в Израиле.
Недавно в СМИ появились сведения о том, что гонорар юмориста резко упал. По этому поводу Жигалова в эфире своего Ютуб-шоу "Алёна, блин!" вспомнила о том, сколько тот получал, сотрудничая с ТНТ до обострения ситуации в Украине.
120 000 000 российских рублей в год получал Слепаков, сотрудничая с телеканалом, а это далеко не все доходы комика в России.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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