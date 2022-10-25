Марк Уолберг не смог попасть в тренажерный зал Workout Anytime Aiken
Круглосуточный тренажерный зал оказался закрыт. Уолберг выразил недовольство в своем Instagram.
Звезда голливуда тренируется рано утром и является поклонником круглосуточных спортзалов.
На видео которое Марк Уолберг разместил в Instagram, актер стоял возле Workout Anytime Aiken в 3:05 утра в воскресенье и комментировал свой неудачный поход в тренажерный зал.
Он должен быть круглосуточным. Мы позвонили раньше, чтобы договориться о тренировке сегодня. Никого нет.
Сказал Уолберг.
Тренажерный зал открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю только для членов клуба.
Ни на сайте, ни на вывеске снаружи нет информации о том, работает ли зал по воскресеньям.
Это стало еще одним поводом для раздражения Уолберга.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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