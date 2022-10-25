Гладков: при обстреле ВСУ повреждены 5 жилых домов в селе Тишанка

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны Украины повреждены 5 частных домовладений в селе Тишанка.

25 октября губернатор белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Украины села Тишанка Волоконовского района.

Гладков уточнил, что в результате обстрела белгородского села бойцами ВСУ были повреждены пять частных домовладений, пострадавших среди мирного населения нет.

На место произошедшего выехали оперативные и аварийные службы для ликвидации последствий «прилётов» со стороны Украины в Тишанке.