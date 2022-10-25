Два офицера Революционной гвардии Ирана убиты в Захедане

Два члена Революционной гвардии, идеологической армии Ирана, были застрелены во вторник (25 октября) неизвестными в Захедане, сообщило информационное агентство Tasnim.

«Полковник Мехди Молашахи и Джавад Киха, члены Стражей в провинции Систан-Белуджистан, были застрелены неизвестными в городе Захедан», — сообщило агентство, добавив, что власти начали расследование для установления лиц, совершивших это преступление. атака.

Три недели назад в Захедае прошли массовые протесты против политики правительства, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с силами правопорядка.