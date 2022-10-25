Два офицера Революционной гвардии Ирана убиты в Захедане
2022-10-25 16:26
Два члена Революционной гвардии, идеологической армии Ирана, были застрелены во вторник (25 октября) неизвестными в Захедане, сообщило информационное агентство Tasnim.
«Полковник Мехди Молашахи и Джавад Киха, члены Стражей в провинции Систан-Белуджистан, были застрелены неизвестными в городе Захедан», — сообщило агентство, добавив, что власти начали расследование для установления лиц, совершивших это преступление. атака.
Три недели назад в Захедае прошли массовые протесты против политики правительства, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с силами правопорядка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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