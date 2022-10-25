Министр экономики Японии уходит в отставку из-за церковных связей
2022-10-25 16:26
Министр экономического возрождения Японии ушел в отставку в понедельник после растущей критики его неспособности полностью объяснить свои связи с церковной группой, которую критики называют сродни секте.
Дайширо Ямагива, первый человек, ушедший в отставку из правительства Кисиды с тех пор, как он пришел к власти в прошлом году, стал самой громкой политической жертвой на сегодняшний день в результате расширяющегося скандала, вызванного июльским убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.
Его уход, вероятно, нанесет еще больший ущерб Кисиде, чья поддержка упала до рекордно низкого уровня на фоне разоблачений о связях между почти половиной законодателей его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Церкви объединения.
Опубликовано: Антон Райт
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