Министр экономики Японии уходит в отставку из-за церковных связей

Министр экономического возрождения Японии ушел в отставку в понедельник после растущей критики его неспособности полностью объяснить свои связи с церковной группой, которую критики называют сродни секте.

Дайширо Ямагива, первый человек, ушедший в отставку из правительства Кисиды с тех пор, как он пришел к власти в прошлом году, стал самой громкой политической жертвой на сегодняшний день в результате расширяющегося скандала, вызванного июльским убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Его уход, вероятно, нанесет еще больший ущерб Кисиде, чья поддержка упала до рекордно низкого уровня на фоне разоблачений о связях между почти половиной законодателей его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Церкви объединения.