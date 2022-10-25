Худяков призвал правительство Узбекистана наказать Наргиз за оскорбление Киркорова

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков обратился к властям Узбекистана после того, как певица Наргиз Закирова оскорбила своего российского коллегу Филиппа Киркорова, узнав о его концерте на ее родине.



Роман Худяков заявил, что поведение певицы Наргиз Закировой требует отрицания и жесткого наказания, соответствующего всей строгости закона.

Политик призвал власти Узбекистана обратить внимание на слова исполнительницы в адрес Филиппа Киркорова.

Закирова, узнав о том, что Киркоров выступает в Ташкенте, высказалась о коллеге в соцсетях, используя ненормативную лексику.