Израильские войска совершили налет на убежище боевиков; 5 палестинцев убиты

Израильские силы совершили налет на оплот вооруженной группировки во втором по величине городе оккупированного Западного берега, взорвав лабораторию по производству бомб и вступив в перестрелку, сообщили военные во вторник.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, пять палестинцев были убиты и 20 ранены.

Ночной рейд в старом городе, или Касбе, Наблуса, был одним из самых смертоносных на Западном берегу в 2022 году и пришелся на время эскалации напряженности.

Телевизионные кадры показали пламя и дым, поднимающиеся в ночное небо над Наблусом. Армия заявила, что использовала ракеты, запускаемые с плеча.

Местные жители сообщили о сильном взрыве, который потряс старый город и прилегающие кварталы.

Целью налета была группа палестинских боевиков, называющих себя "Логово львов". По данным армии, эта группировка несет ответственность за недавнее смертельное ранение израильского солдата и несколько попыток нападений.