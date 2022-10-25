ВСУ обстреляли пограничные пункты перехода в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ нескольких пограничных пунктов перехода на российско-украинской границе.

25 октября губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие обстреляли пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах.

Гладков отметил, что в результате обстрела со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирного населения Белгородщины нет, однако в Вериговке зафиксированы разрушения в двух соседних с переходом жилых домах.