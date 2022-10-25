Шольц придумал, как обойти запрет по портовой сделке в Гамбурге для Китая
Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще со времени, когда был мэром Гамбурга, наметил сделку по порту Гамбурга для китайских инвесторов, н столкнулся с противодействием спецслужб и политиков других лагерей, прежде всего зеленых.
Китайский судоходный гигант Cosco договорился в 2021 году о приобретении 35% акций контейнерного терминала порта Гамбурга. Но сделка была приостановлена из-за политических разногласий в Бундестаге.
Канцлер Шольц все же нашел лазейку и предложил Cosco пока купить долю в 24,9%, что не дает китайской стороне права голоса в группе акционеров порта.
«Экстренное решение предотвратит стратегическое участие (китайцев в работе терминала) и сведет его к чисто финансовому участию, — рассказал собеседник французского информагентства AFP. — Конечно, это не устраняет все опасения».
Тем временем Олаф Шольц собрался в свой первый визит в Китай в конце этой недели и придуманный им обход сможет значительно увеличить шансы немецкого бизнеса на дальнейшую интеграцию с КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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