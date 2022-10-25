Выходцева не выходит на связь с родственниками

Звезда "Москва слезам не верит" Инна Выходцева не выходит на связь с родными и друзьями.

87-летняя актриса Инна Выходцева перестала выходить на связь с родными и близкими людьми.

Когда артитке стало плохо в середине октября, она была госпитадизирована в НИИ Склифосовского. После её забрал племянник Евгений.

Родственников настораживает тот факт, что Выходцева не была затворницей, а активно общалась с родными и друзьями.

Приятели артистки обратились к ее племяннику, чтобы тот сообщил о самочувствии пропавшей.