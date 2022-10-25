Дональд Трамп намекнул о своём желании баллотироваться в президенты в 2024 году

Дональд Трамп вновь ввел в эксплуатацию свой частный самолет Boeing 757, который был неотъемлемым атрибутом его президентской кампании 2016 года.

Трамп продолжает намекать о президентской кампании 2024 года.

В мае 2021 года он сообщил на своем сайте, что самолет с двумя спальнями, столовой и золотым покрытием 24 карата на сиденьях реставрируется в Луизиане для использования на "предстоящих выборах".

Веб-сайт ADS-B Exchange, посвященный отслеживанию воздушных судов, показал, что самолет, получивший название "Trump Force One", в среду совершил перелет из Луизианы в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп купил свой 757-й самолет в 2011 году за 100 миллионов долларов у соучредителя Microsoft Пола Аллена, и он быстро стал символом его предвыборной кампании.

Этот самолет часто использовался в качестве фона на его предвыборных митингах в 2016 году, пока Трамп не вступил в должность в 2017 году и не пересел на правительственный президентский самолет Air Force One.

Самолет был "полностью модернизирован и отремонтирован", включая новую покраску с американским флагом на хвосте и золотой надписью "TRUMP" на черном фюзеляже.