Бумага купил пентхаус рядом с Кремлём за 500 000 000 рублей
2022-10-25 17:14
Один из самых популярных блогеров Влад Бумага с 40-миллионной армией подписчиков приобрёл недвижимость вблизи Кремля за более, чем за солидную сумму.
Самый популярный блогер в России Влад Бумага, которому всего 26 лет, купил пентхаус рядом с Кремлём, выложив 500 000 000 российских рублей, о чём сообщает Телеграм-канал "Тушите свет".
Примечательно, что это уже 2-ая квартира молодого человека по счёту.
По имеющимся данным, жилплощадь Влада находится на 5-6 этажах комплекса и занимает площадь в 270 м в кв.
Элитный дом является 4-м по расположению от Кремля.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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