Бумага купил пентхаус рядом с Кремлём за 500 000 000 рублей

Один из самых популярных блогеров Влад Бумага с 40-миллионной армией подписчиков приобрёл недвижимость вблизи Кремля за более, чем за солидную сумму.

Самый популярный блогер в России Влад Бумага, которому всего 26 лет, купил пентхаус рядом с Кремлём, выложив 500 000 000 российских рублей, о чём сообщает Телеграм-канал "Тушите свет".

Примечательно, что это уже 2-ая квартира молодого человека по счёту.

По имеющимся данным, жилплощадь Влада находится на 5-6 этажах комплекса и занимает площадь в 270 м в кв.

Элитный дом является 4-м по расположению от Кремля.