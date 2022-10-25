Милохин сообщил в соцсетях, что покинул шоу Ледниковый период

Блогер Даня Милохин, выступавший в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, сообщил, что покинул телепроект.

Даня Милохин в соцсетях рассказал, что покидает популярный проект "Ледниковый период". Партнёршей молодого человека на шоу стала фигуристка Евгения Медведева.

Своё решение звезда интернета пояснил усталостью. Кроме того, Милохин убеждён, что всё, что делаешь нужно делать с любовью, а если этого нет, то всё зря.

Тиктокер добавил, что тепло относится к своей партнёрше и тренеру Илье Авербуху.

Медведева и Милохин также были парой в предыдущем сезоне "Ледникового периода", когда заняли третье место.