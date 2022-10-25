Салливан назвал «липовым» дело Бриттни Гринер, после неудачной апелляции

США сожалеют об отклонении апелляции американского баскетболиста, приговоренного к девяти годам тюрьмы.

Суд оставил апелляционную жалобу звезды американского баскетбола Бриттни Гринер без движения, приговор остался прежним – 9 лет лишения свободы. Единственное, о чем удалось договориться адвокатом, так это о том, чтобы срок предварительного заключения (на время следствия) рассчитали 1 к 1,5.

Американская баскетболистка Бриттни Гринер, находящаяся в заключении в России, является предметом «липового» судебного разбирательства и должна быть освобождена, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности после отклонения апелляции спортсменки.

«Президент Байден ясно дал понять, что Бритни должна быть немедленно освобождена», — сказал Джейк Салливан, сожалея о том, что она по-прежнему «неправомерно заключена в тюрьму при неприемлемых обстоятельствах после того, как сегодня ей пришлось пройти новое судебное разбирательство».

