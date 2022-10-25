Салливан назвал «липовым» дело Бриттни Гринер, после неудачной апелляции
США сожалеют об отклонении апелляции американского баскетболиста, приговоренного к девяти годам тюрьмы.
Суд оставил апелляционную жалобу звезды американского баскетбола Бриттни Гринер без движения, приговор остался прежним – 9 лет лишения свободы. Единственное, о чем удалось договориться адвокатом, так это о том, чтобы срок предварительного заключения (на время следствия) рассчитали 1 к 1,5.
Американская баскетболистка Бриттни Гринер, находящаяся в заключении в России, является предметом «липового» судебного разбирательства и должна быть освобождена, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности после отклонения апелляции спортсменки.
«Президент Байден ясно дал понять, что Бритни должна быть немедленно освобождена», — сказал Джейк Салливан, сожалея о том, что она по-прежнему «неправомерно заключена в тюрьму при неприемлемых обстоятельствах после того, как сегодня ей пришлось пройти новое судебное разбирательство».
Опубликовано: Тарас Медведев
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