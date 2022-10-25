Владельца суши-ресторана во Флориде обвиняют в торговле наркотиками
Владелец ресторана суши во Флориде был арестован за использование своего ресторана для ведения бизнеса по продаже наркотиков.
40-летний Хай Тан Буи из Пинеллас Парк был арестован в пятницу и помещен в тюрьму округа Пинеллас.
Арест произошел после того, как агенты под прикрытием провели закупку наркотиков у Буи.
Помощники шерифа округа Пинеллас провели обыск в ресторане Буи, Oishi Japanese Steakhouse and Sushi.
Во время обыска помощники шерифа обнаружили сейф, в котором находилось около 750 граммов кокаина, более 980 граммов MDMA, 65 граммов кетамина, 10 граммов Adderrall и 20 граммов оксикодона.
Также офицеры обнаружили в автомобиле огнестрельного оружие: две винтовки и шесть пистолетов.
Буи ранее был осужден в 2004 году по обвинению в распространении наркотиков.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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