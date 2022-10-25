Владельца суши-ресторана во Флориде обвиняют в торговле наркотиками

Владелец ресторана суши во Флориде был арестован за использование своего ресторана для ведения бизнеса по продаже наркотиков.

40-летний Хай Тан Буи из Пинеллас Парк был арестован в пятницу и помещен в тюрьму округа Пинеллас.

Арест произошел после того, как агенты под прикрытием провели закупку наркотиков у Буи.

Помощники шерифа округа Пинеллас провели обыск в ресторане Буи, Oishi Japanese Steakhouse and Sushi.

Во время обыска помощники шерифа обнаружили сейф, в котором находилось около 750 граммов кокаина, более 980 граммов MDMA, 65 граммов кетамина, 10 граммов Adderrall и 20 граммов оксикодона.

Также офицеры обнаружили в автомобиле огнестрельного оружие: две винтовки и шесть пистолетов.

Буи ранее был осужден в 2004 году по обвинению в распространении наркотиков.