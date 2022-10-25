В Германии проходят учения франко-германской группировки войск «Фельдберг-2022»
Около 1700 немецких и французских солдат из двухнациональной бригады тренируются вместе в течение двенадцати дней в Берген-Мюнстере, крупнейшем военном полигоне Германии на Люнебургской пустоши.
Помимо координации различных военных процедур и систем, основное внимание уделяется подготовке к будущим совместным операциям и обороне страны и альянса.
В учениях «Фельдберг-2022» особое внимание уделяется смешению ассоциаций обеих наций, говорится в пресс-релизе бундесвера при подготовке к маневру.
Штаб бригады дислоцируется в Мюльхайме/Бадене, сюда сошлись части войск из Баден-Вюртемберга, Эльзаса и Лотарингии. Заключительным маневром основных учений являются двухдневные стрельбы со вторника по среду. Обучение заканчивается в пятницу.
Из мест дислокации бригады в Берген доставляли по железной дороге и автомобильным транспортом. При чем сообщается, что военные добрались различной техникой от внедорожников до современной крупногабаритной техники, такой как Panzerhaubitze 2000 или маневренный французский разведывательный танк AMX 10.
Опубликовано: Тарас Медведев
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