Правительство Франции введет синюю карту чтобы заблокировать доступ несовершеннолетним к сайтам взрослого содержания
2022-10-25 17:55
Во вторник, 25 октября, госсекретарь Шарлотта Кобель призвала к прагматизму, гарантируя, что это устройство защитит «от 30 до 40%» несовершеннолетних от несанкционированного доступа ко взрослому контенту.
Использование кредитной карты для просмотра порно онлайн может действовать как «фильтр», гарантирующий запрет на доступ к порнографии для несовершеннолетних, заявила госсекретарь по делам детей Шарлотта Кобель перед Национальным собранием во вторник, 25 октября.
«Мы собираемся сделать все очень серьезно», — заверила Шарлотта Кобель перед делегацией по правам ребенка. В частности, она упомянула об использовании кредитной карты в качестве «фильтра за ноль или один евро», чтобы разрешить доступ к порнографическим сайтам.
Опубликовано: Тарас Медведев
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Молоденькая красотка вышла за 89-летнего миллиардера, чтобы разбогатеть, но ушла из жизни вслед за ним
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Правительство Франции введет синюю карту чтобы заблокировать доступ несовершеннолетним к сайтам взрослого содержания
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины