Правительство Франции введет синюю карту чтобы заблокировать доступ несовершеннолетним к сайтам взрослого содержания

Во вторник, 25 октября, госсекретарь Шарлотта Кобель призвала к прагматизму, гарантируя, что это устройство защитит «от 30 до 40%» несовершеннолетних от несанкционированного доступа ко взрослому контенту.

Использование кредитной карты для просмотра порно онлайн может действовать как «фильтр», гарантирующий запрет на доступ к порнографии для несовершеннолетних, заявила госсекретарь по делам детей Шарлотта Кобель перед Национальным собранием во вторник, 25 октября.

«Мы собираемся сделать все очень серьезно», — заверила Шарлотта Кобель перед делегацией по правам ребенка. В частности, она упомянула об использовании кредитной карты в качестве «фильтра за ноль или один евро», чтобы разрешить доступ к порнографическим сайтам.