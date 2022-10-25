Самыми популярными местами отдыха в России стали Байкал, Крым и Санкт-Петербург
2022-10-25 18:16
Названа тройка лидеров среди самых популярных мест отдыха на территории России.
Первое место заняло озеро Байкал. За него проголосовало 29% респондентов. Прежние опросы показали, что Байкал - одна из главных достопримечательностей РФ.
Второе место досталось Крыму с 21% опрошенных.
На третьем месте северная столица России Санкт-Петербург с 15% участников исследования. Питер всегда привлекал туристов, благодаря своей красоте и особой атмосфере.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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