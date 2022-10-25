Огурцова рассказала, как приняла страшный диагноз своей дочки

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова родила дочь с диагнозом водянка, когда в области сердца и голове скапливается жидкость. Знаменитость рассказала, как она и её дочь живут с таким диагнозом.

Исполнительница Женя Огурцова призналась, что узнав о болезни дочки, прошла все стадии принятия непростой ситуации.

С рождения девочку окружают врачи. Мать долго горевала по поводу заболевания наследницы, но позднее взяла себя в руки и теперь смотрит в будущее с оптимизмом.

Огурцову не тревожит, то, что её ребёнок будет отличаться от сверстников. Артистка желает, что девочка была счастлива.