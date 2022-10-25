Baza: Мишустин возглавит российскую делегацию на саммите G-20
2022-10-25 18:41
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предположительно, возглавит российскую делегацию на грядущем саммите G-20.
25 октября российское интернет-издание Baza, ссылаясь на свои источники в Администрации президента РФ, заявило о том, что Владимир Путин лично не посетит саммит «Большой двадцатки», который пройдёт с 15 по 16 сентября в Индонезии.
Отмечается, что российскую делегацию на Бали «с большой долей вероятности» возглавит действующий председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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