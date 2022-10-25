Министр обороны Британии Уоллес сохранил свой пост в правительстве премьера Сунака

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес охранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.

Во вторник, 25 октября 2022 года, пресс-служба премьер-министра Соединённого Королевства в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании в кабинете Риши Сунака.

Также в составе кабмина нового британского премьера свою должность сохранил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который занимает данный пост с 6 сентября текущего года.