Министр обороны Британии Уоллес сохранил свой пост в правительстве премьера Сунака
2022-10-25 18:49
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес охранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Риши Сунака.
Во вторник, 25 октября 2022 года, пресс-служба премьер-министра Соединённого Королевства в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что Бен Уоллес был вновь назначен министром обороны Великобритании в кабинете Риши Сунака.
Также в составе кабмина нового британского премьера свою должность сохранил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который занимает данный пост с 6 сентября текущего года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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