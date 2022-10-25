В Норвегии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

Контрразведка Норвегии (PST) арестовала подозреваемого в шпионаже в пользу России, выдававшего себя за бразильского исследователя.

Как сообщило PST во вторник, задержание произошло в понедельник утром, когда подозреваемый отправился на свое рабочее место в Университете Тромсё на севере Норвегии.

«Мы предполагаем, что он работал на российские власти», — заявила телеканалу TV2 заместитель начальника контрразведки Хедвиг Моэ. При этом норвежская контрразведка сотрудничала со спецслужбами дружественных стран.

Правоохранители намерены депортировать предполагаемого шпиона, которого первоначально задержали на четыре недели.

Служба внутренней разведки обеспокоена тем, что подозреваемый мог создать сеть и получить информацию о «политике Норвегии в северном регионе». Есть опасения, что эта информация может быть использована Россией не по назначению.

В университете заявили, что подозреваемый был приглашенным лектором. Адвокат подозреваемого Томас Хансен сообщил газете «ВГ», что его клиент отрицает какие-либо правонарушения.