Baza: Мишустин возглавит делегацию России на саммите G20 вместо Путина
2022-10-25 18:50
Премьер-министр России Михаил Мишустин станет лидером российской делегации на саммите "Большой двадцатки".
25 октября информатор Telegram-канала Baza из администрации Владимира Путина сообщил, что российскую делегацию на саммите G20, которая пройдёт на Бали 15 и 16 ноября, возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник "Базы" подчеркнул, что вопрос лидера Мишустина в российской делегации на саммите "Большой двадцатки" решён не до конца, однако вероятность этого очень высока.
В случае, если Михаил Мишустин поедет на саммит G20 вместе Владимира Путина, то президент России не встретится с Владимиром Зеленским на Бали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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