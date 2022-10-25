Baza: Мишустин возглавит делегацию России на саммите G20 вместо Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин станет лидером российской делегации на саммите "Большой двадцатки".

25 октября информатор Telegram-канала Baza из администрации Владимира Путина сообщил, что российскую делегацию на саммите G20, которая пройдёт на Бали 15 и 16 ноября, возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник "Базы" подчеркнул, что вопрос лидера Мишустина в российской делегации на саммите "Большой двадцатки" решён не до конца, однако вероятность этого очень высока.

В случае, если Михаил Мишустин поедет на саммит G20 вместе Владимира Путина, то президент России не встретится с Владимиром Зеленским на Бали.