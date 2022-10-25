Сотрудники VW требуют увеличить зарплату на 8 процентов
В Брауншвейге начались коллективные переговоры по повышению зарплаты для работников автоконцерна Volkswagen, сообщили в профсоюзе IG Metall.
Профсоюз IG Metall требует увеличения оплаты труда на 8 процентов для 125 000 сотрудников в сфере применения коллективного договора компании.
Районный руководитель IG Metall Торстен Грёгер заранее объяснил, что группа VW хорошо пережила различные кризисы. Акционеры уже позволили VW участвовать в хорошей деловой ситуации с рекордными дивидендами. Теперь ожидается, что работодатель «обеспечит стабилизацию доходов в текущей ситуации» и, таким образом, поддержит частное потребление.
Помимо повышения заработной платы, IG Metall также требует продления коллективного договора о частичном выходе на пенсию, увеличении количества выходных дней для членов профсоюза и введении семестровой платы для сотрудников, обучающихся по совместительству.
Представитель VW Арне Мейсвинкель оттметил в свою очередь, что «раунд коллективных переговоров 2022 года будет сложным из-за большого количества неопределенностей». Речь пойдет о «достижении жизнеспособного решения для сотрудников и для компании».
Опубликовано: Тарас Медведев
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