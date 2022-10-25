США поставили Украине более 1 млн снарядов с начала спецоперации

Вашингтон поставил Киеву более 1 миллиона снарядов для ВСУ с начала спецоперации.

Во вторник, 25 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на данные Пентагона, сообщило о том, что с начала спецоперации Соединённые Штаты поставили Украине более одного миллиона снарядов в рамках оказания военной помощи для обеспечения боеспособности ВСУ.

Отмечается, что в общей сложности Белый дом поставил киевскому режиму более пятидесяти тысяч тонн артиллерийских боеприпасов, в частности 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777, 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982, снарядов противотанковой системы минирования RAAMS и снарядов для 105-мм орудий.