Путин потребовал высоких темпов работы от координационного совета России

Владимир Путин провёл совещание с членами правительственного координационного совета 25 октября.

Во вторник Владимир Путин созвал заседание недавно созданного координационного совета при правительстве России, который преимущественно занят вопросами финансирования специальной военной операции в Украине и на освобождённых территориях.

В ходе заседания Путин заявил, что члены координационного совета обязаны демонстрировать высокие темпы работы во всех аспектах своей деятельности, а не только в плане СВО.

"Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — утверждает Владимир Путин.