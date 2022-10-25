Путин потребовал высоких темпов работы от координационного совета России
Владимир Путин провёл совещание с членами правительственного координационного совета 25 октября.
Во вторник Владимир Путин созвал заседание недавно созданного координационного совета при правительстве России, который преимущественно занят вопросами финансирования специальной военной операции в Украине и на освобождённых территориях.
В ходе заседания Путин заявил, что члены координационного совета обязаны демонстрировать высокие темпы работы во всех аспектах своей деятельности, а не только в плане СВО.
"Недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей", — утверждает Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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