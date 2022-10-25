Китай значительно сократил закупку нефти и газа за рубежом

КНР за три квартала текущего года существенно снизил импорт нефти, газа и угля.

КНР за три квартала текущего года снизил импорт нефти и газа, на 4,3 и 9,5% соответственно, сообщает главное таможенное управление Китая.

Всего в этом году в страну прибыло из-за рубежа 370,406 миллионов тонн нефти. В прошлом году этот показатель составлял 512 миллионов тонн.

Кроме того из данных ведомства следует, что сократился и импорт угля на 12,7%.