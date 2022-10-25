Китай значительно сократил закупку нефти и газа за рубежом
2022-10-25 19:11
КНР за три квартала текущего года существенно снизил импорт нефти, газа и угля.
КНР за три квартала текущего года снизил импорт нефти и газа, на 4,3 и 9,5% соответственно, сообщает главное таможенное управление Китая.
Всего в этом году в страну прибыло из-за рубежа 370,406 миллионов тонн нефти. В прошлом году этот показатель составлял 512 миллионов тонн.
Кроме того из данных ведомства следует, что сократился и импорт угля на 12,7%.
Опубликовано: Максим Алексеев
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