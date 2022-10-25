Лолита назвала имя своего фаворита
2022-10-25 19:22
Певица Лолита Милявская назвала режиссера Макса Шишкова своим "личным фаворитом".
Лолита Милявская в восторге от творчества режиссера Макса Шишкина.
Певица утверждает, что Шишкин даже при очень скромном бюджете никогда не снимет то, что ему не нравится. В своём Телеграм-канале Лолита рассказала, что таким редким качеством обладает далеко не каждый деятель искусства.
Лолита призналась, что для неё Шишкин - "личный фаворит", снявший клип к песне исполнительницы "Марлен", которая выйдет 11 ноября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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