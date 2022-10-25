Телеканал Fox News пообщался со студентами Гарвардского университета, опросив их на предмет политических предпочтений.

25 октября американский телеканал Fox News проинтервьюировал студентов Гарвардского университета, обнаружив, что большинство из них не поддерживают республиканскую и консервативную партии Соединённых Штатов в чистом виде.

По данным Fox News, обычно консервативные сторонники республиканцев стали более открыты к новым западным ценностям, в то время как молодые демократы всё чаще смотрят в сторону жёстких политических решений и традиционализма, характерных для республиканцев.

Аналитики Fox News уверены, что подобная тенденция может свидетельствовать о крахе действующей политической системы США и начале её трансформации.