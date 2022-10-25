Панама возглавляет список лучших мест в мире для выхода на пенсию

Неудивительно, что она регулярно претендует на это звание, поскольку стоимость жизни составляет менее половины от того, что это стоило бы в США в 1040 долларов на одного человека.

Арендная плата составляет около 530 долларов в месяц, а на еду уходит еще 353 доллара, но помимо этого расходы минимальны.

Страна расположена в центре, отличается мягким климатом и предлагает пляжи мирового класса. Кажется вполне уместным, это очаровательное убежище для красивой старости.