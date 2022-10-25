Эквадор: Для настоящих охотников за выгодными сделками

Такая страна, как Эквадор, дешевая и безопасная, с очень комфортным климатом круглый год.

Прожиточный минимум на одного человека в стране составляет 750 долларов. Эквадор географически разнообразен, с его бесконечными пляжами, горами и тропическими лесами, в которых каждый найдет что-то для себя.

Жилье экономичное, средняя арендная плата на одного человека составляет около 307 долларов в месяц.

Пенсионеры или молодые люди, надеющиеся бросить корпоративную рутину в пользу более приятного образа жизни, могут прожить в стране гораздо меньше.