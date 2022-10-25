Минэкономики Украины хочет «мобилизовать» безработных граждан
2022-10-25 19:31
Министерство экономики Украины предложило направить безработных украинцев на социально значимые работы.
25 октября пресс-служба Минэкономики Украины сообщила, что в ведомстве видят целесообразным распределение безработных украинцев на социально значимые должности для выполнения общественных работ.
В ведомстве заверили, что все задействованные в такого рода работах смогут гарантированно получать минимальную заработную плату в размере 6700 гривен.
Примечательно, что Минэкономики назвало процесс трудоустройства безработных украинцев "мобилизацией", а самих "мобилизованных" - "армией восстановления страны".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Президент ФРГ Штайнмайер провёл час в бомбоубежище Черниговской области
Forbes: Канье Уэст больше не миллиардер после прекращения работы с Adidas
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины