Минэкономики Украины хочет «мобилизовать» безработных граждан

Министерство экономики Украины предложило направить безработных украинцев на социально значимые работы.

25 октября пресс-служба Минэкономики Украины сообщила, что в ведомстве видят целесообразным распределение безработных украинцев на социально значимые должности для выполнения общественных работ.

В ведомстве заверили, что все задействованные в такого рода работах смогут гарантированно получать минимальную заработную плату в размере 6700 гривен.

Примечательно, что Минэкономики назвало процесс трудоустройства безработных украинцев "мобилизацией", а самих "мобилизованных" - "армией восстановления страны".