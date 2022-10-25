Steam в России поднял стоимость игр
2022-10-25 19:36
По сообщению авторов SteamDB на российском сегменте произошло значительное повышение стоимости игр.
Компания Valve, под контролем которой находится игровая площадке, скорректировала используемый внутренний курс доллара по отношению к валютам различных стран.
Корректировка получилась для россиян весьма изрядной, цены выросли где-то на 75%. Игра, стоившая 0,99 долларов, для России ранее обходилась в 30 рублей, теперь это удовольствие уже 42.
Но контент, который был доступен за 1085 рублей подорожал аж до 1900. Причем в официальном заявлении указано, что изменение стоимости имеет характер рекомендации.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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