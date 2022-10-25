Steam в России поднял стоимость игр

По сообщению авторов SteamDB на российском сегменте произошло значительное повышение стоимости игр.

Компания Valve, под контролем которой находится игровая площадке, скорректировала используемый внутренний курс доллара по отношению к валютам различных стран.

Корректировка получилась для россиян весьма изрядной, цены выросли где-то на 75%. Игра, стоившая 0,99 долларов, для России ранее обходилась в 30 рублей, теперь это удовольствие уже 42.

Но контент, который был доступен за 1085 рублей подорожал аж до 1900. Причем в официальном заявлении указано, что изменение стоимости имеет характер рекомендации.