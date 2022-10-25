Forbes: Канье Уэст больше не миллиардер после прекращения работы с Adidas

Музыкант из США Канье Уэст прекратил быть миллиардером после того, как некоторые компании перестали с ним сотрудничать.

25 октября авторитетный журнал Forbes сообщил, что Канье Уэст больше не является миллиардером, поскольку его состояние упало с двух миллиардов долларов до $400 миллионов с весны прошлого года.

По данным Forbes, причиной рекордного падения состояния Канье Уэста является решение некоторых компаний прекратить сотрудничество с певцом из-за его неоднозначного поведения в медийном пространстве.

Журналисты Forbes отменили, что наибольший экономический урон музыкант понёс после того, как бренд Adidas прекратил с ним сотрудничество, хотя сама компания создала кроссовки Yeezy вместе с Канье Уэстом.