Керри: США хотят прекращения конфликта в Украине на любых условиях

Американский госсекретарь Джон Керри утверждает, что украинский конфликт с Россией должен быть завершён при подписании мирного договора с любыми условиями.

25 октября американский государственный секретарь Джон Керри выступил в центре исследования международных отношений в Вашингтоне, где признался, что он и большинство представителей США ждут скорейшего окончания украинского конфликта вне зависимости от его исхода.

"Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года. Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить - прийти к тому или иному договорному решению", - утверждает Керри.

Также Джон Керри выразил уверенность, что начало спецоперации армии России в Украине фактически "воскрешает" наихудшие сюжеты времён Второй мировой войны.