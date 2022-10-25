Керри: США хотят прекращения конфликта в Украине на любых условиях
Американский госсекретарь Джон Керри утверждает, что украинский конфликт с Россией должен быть завершён при подписании мирного договора с любыми условиями.
25 октября американский государственный секретарь Джон Керри выступил в центре исследования международных отношений в Вашингтоне, где признался, что он и большинство представителей США ждут скорейшего окончания украинского конфликта вне зависимости от его исхода.
"Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года. Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить - прийти к тому или иному договорному решению", - утверждает Керри.
Также Джон Керри выразил уверенность, что начало спецоперации армии России в Украине фактически "воскрешает" наихудшие сюжеты времён Второй мировой войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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