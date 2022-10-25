Папа Римский Франциск рассказал об угрозе применения ядерного оружия

Глава католической церкви Папа Римский Франциск осудил угрозы о применении вооружений массового поражения.

25 октября Папа Римский публично заявил, что после применения американских ядерных бомб в Японии во время Второй мировой войны ядерные державы не отказались от подобных вооружений, а нарастили их производство и испытания.

По мнению Папа Римского, в настоящее время некоторые страны открыто угрожают миру использованием ядерного оружия, что является недопустимым.

Также Папа Римский Франциск уверен, что подобное развитие событий является печальным и не отражает желаний большинства представителей Земли.