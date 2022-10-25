Философ Дугин назвал Лукашенко общим лидером России и Беларуси

Российский философ Александр Дугин уверен, что Александр Лукашенко является не только лидером Беларуси, но и России.

25 октября философ Александр Дугин дал интервью телеканалу "Беларусь-1", где публично заявил, что мир обязан пересмотреть своё отношение к Александру Лукашенко, увидев силу его альянса с Владимиром Путиным.

По мнению Дугина, в настоящее время Лукашенко является белорусским президентом, однако при этом он стал легитимным лидером Беларуси и России.

Александр Дугин обосновал это тем, что Александр Лукашенко стал президентом одной из двух стран Союзного Государства, усилив позиции Путина на мировой арене.