Философ Дугин назвал Лукашенко общим лидером России и Беларуси
2022-10-25 20:19
Российский философ Александр Дугин уверен, что Александр Лукашенко является не только лидером Беларуси, но и России.
25 октября философ Александр Дугин дал интервью телеканалу "Беларусь-1", где публично заявил, что мир обязан пересмотреть своё отношение к Александру Лукашенко, увидев силу его альянса с Владимиром Путиным.
По мнению Дугина, в настоящее время Лукашенко является белорусским президентом, однако при этом он стал легитимным лидером Беларуси и России.
Александр Дугин обосновал это тем, что Александр Лукашенко стал президентом одной из двух стран Союзного Государства, усилив позиции Путина на мировой арене.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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