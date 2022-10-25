Рейнсалу: ЕС должен ввести девятый пакет санкций против России и Беларуси
2022-10-25 20:27
Лидер эстонского МИДа Урмас Рейнсалу утверждает, что попросил Евросоюз о введении девятого пакета антироссийских санкций.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обратился к главам стран-участниц Европейского союза, призвав их как можно скорее ввести девятый антироссийский санкционный пакет.
Также Рейнсалу выразил уверенность, что Евросоюз обязан распространить санкции против России на Беларусь, попутно установив потолок цен на российскую нефть.
Урмас Рейнсалу уверен, что таким образом ЕС сможет лишить Россию дополнительных средств для финансирования специальной военной операции в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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